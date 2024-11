Cor 15 gennaio 2022 Aou Cagliari: collegio di direzione Il direttore generale dell´Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Chiara Seazzu, ha riunito questa mattina il collegio di direzione, composto dai direttori sanitario, Ferdinando Coghe, amministrativo, Maria Luisa Mastino, e dai direttori di dipartimento



CAGLIARI - Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Chiara Seazzu, ha riunito questa mattina il collegio di direzione, composto dai direttori sanitario, Ferdinando Coghe, amministrativo, Maria Luisa Mastino, e dai direttori di dipartimento. All'incontro hanno partecipato anche professor Giorgio La Nasa, prorettore all'assistenza, professor Luca Saba, presidente della Facoltà di Medicina, professor Gavino Faa, direttore di Anatomia patologica.



«L’Aou di Cagliari è una grande realtà – dice il direttore generale – che in questi anni si è rafforzata ed è cresciuta per centralità e importanza nel panorama sanitario sardo. La specificità e unicità dell’Aou è racchiusa in tre parole chiave: assistenza, didattica e ricerca. Ed è su questo che continueremo a lavorare intensamente, in stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari».



«La pandemia – ha aggiunto – ha provato tutti, cittadini ma anche gli operatori sanitari. La battaglia al Covid-19 sarà ancora lunga e dura. Dobbiamo guardare avanti, pensando a un sistema che progressivamente riacquisti la normalità, ampliando l'offerta di salute e avvicinandoci sempre più ai cittadini. I pazienti sono il nostro punto di riferimento e su di loro concentreremo la nostra attenzione, migliorandoci nell'assistenza e nell’accoglienza».



La squadra dell’Aou di Cagliari, ha concluso Chiara Seazzu, «è composta da donne e uomini capaci che lavorano con passione per il bene della collettività. Un team di specialisti, di amministrativi, di tecnici, di operatori della sanità altamente competenti e pronti ad accogliere le nuove sfide che ci attendono. Insieme rafforzeremo la nostra azienda e la renderemo ancora più centrale nel sistema sanitario sardo».