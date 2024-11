S.A. 17 gennaio 2022 Bocche di Bonifacio agli Awards del Nuoto World Open Water Swimming Association organizza gli Awards del nuoto in acque libere mondiali. Per la categoria eventi la Traversata delle Bocche di Bonifacio organizzata dal Nal a Santa Teresa Gallura è stata nominata



SANTA TERESA DI GALLURA - Ogni anno la World Open Water Swimming Association organizza gli Awards del nuoto in acque libere mondiale. Vengono premiati i migliori nuotatori, prodotti, servizi ed eventi. Quest'anno per la categoria eventi la Traversata delle Bocche di Bonifacio organizzata dal Nal a Santa Teresa Gallura è stata nominata.

Quella nelle Bocche di Bonifacio è una traversata a nuoto dalla Corsica alla Sardegna, sulla distanza di 15 chilometri, in uno dei tratti di mare tra i più affascinanti e complessi al mondo.



La Traversata delle Bocche di Bonifacio concorre assieme ad altri 14 blasonati eventi. Tra questi spiccano la Wörthersee Swim Austria (AUT), la Authentic Marathon Swim (GRE) e la Maratona del Golfo Capri-Napoli (ITA). Dal 2016 il NAL si impegna nel far rivivere la Traversata delle Bocche di Bonifacio che fu realizzata per la prima volta nel 1959, quando il nuoto in acque libere era uno sport da pionieri e la Federazione bandiva chi praticava questa specialità.



Dal 1959 non fu mai più riproposta fino al 2016, quando appunto NAL riuscì a portare nello stretto una ventina di nuotatori. «Essere parte dei quindici eventi nominati ai WOWSA Awards è una grande soddisfazione per una società relativamente giovane come la nostra. Questo è uno stimolo per proseguire le nostre attività e dona prestigio a noi ed ai nostri collaboratori locali. Essere nominati è per noi già un successo», commenta Alessandro Pilati, presidente e fondatore del NAL.