S.A. 17 gennaio 2022 Corsa campestre: algheresi sul podio A Dolianova e Buddusò è entrata nel vivo la stagione della corsa campestre regionale che ogni anno prende il via ad inizio gennaio con il Festival del cross. Tutti risultati degli atleti dell´Alghero Marathon



ALGHERO - Con le prove di Dolianova e Buddusò è entrata nel vivo la stagione della corsa campestre regionale che ogni anno prende il via ad inizio gennaio con il Festival del cross, spalmato su cinque prove, che avrà il suo epilogo tra un mese ad Alà dei Sardi. Nel mentre diverse gare in calendario nazionale e regionale, non ultima la mezza maratona del Giudicato ad Oristano, sono state cancellate a seguito della situazione ancora incerta legata alla pandemia. Restano a rischio diverse manifestazioni su strada mentre prosegue l’attività indoor (velocità, ostacoli, salti) e delle campestri. La stagione del cross sardo è iniziata il giorno dell’Epifania con gli 800 iscritti al parco artistico “Gianni Argiolas” di Dolianova, 44ma Coppa Epifania, nella prima prova dei campionati sardi di corsa campestre. Domenica a Buddusò la seconda tappa nel suggestivo scenario del complesso archeologico di Loelle, organizzata dall’Atletica Buddusò in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fidal Sardegna, valida anche quale prima prova del campionato sardo di società del settore assoluto maschile e femminile e delle categorie allievi e junior.



Il percorso di gara è stato ricavato intorno al nuraghe Loelle, monumento preistorico con dolmen e due tombe dei giganti immerso nel tipico paesaggio di Monte Acuto e Gallura tra graniti, boschi e macchia mediterranea nascosta tra lecci e sughereti. Scenari conosciuti e percorsi dalla tappa italiana del mondiale rally WRC. La gelata della notte tra sabato e domenica ha comportato un sottile fondo ghiacciato in superficie presto sparito al passaggio degli atleti. Giornata soleggiata ma temperatura bassa. L’Alghero Marathon ha partecipato all’evento con il suo settore giovanile e con quattro senior. Dopo aver vinto dieci giorni fa il titolo esordienti maschili, Andrea Marras si è ripetuto a Buddusò facendo suo il successo nei 600 metri categoria Esordienti A.



In gara nella medesima categoria Daniele Marafioti e Ruben Gallus. Secondo, terzo e quarto posto tra gli Esordienti B (300 metri) per Davide Idini, Dario Morittu e Matteo Demartis mentre tra le donne Linda Verde si è classificata quarta. Podio per Anita Verde nei 200 metri pulcini. Tra i più grandi Angelo Tiloca ha debuttato nella nuova categoria e nelle gare di cross vincendo i 6000 metri tra gli SM45. Veterano dei cross è Mauro Marras di scena (15mo) tra gli SM50. Undicesimo è stato Raffaele Piras anch’egli alla scoperta della corsa campestre come anche Guido Rimini, decimo negli SM55. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora domenica 23 è in calendario la Sassari in corsa in un percorso nuovo rispetto al 2020. Il Festival del cross tornerà domenica 30 gennaio all’ippodomo di Chilivani per il 40°mo trofeo Città di Ozieri.



Nella foto: Angelo Tiloca