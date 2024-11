Cor 19 gennaio 2022 Elena Costin restaura la Madonnina di Alghero Iscritta all´elenco ministeriale dei restauratori, la professionista collabora, tra gli altri, della Diocesi di Alghero-Bosa per la cura del patrimonio artistico. Sarà lei a restaurare la Madonna di Porto Salve



ALGHERO - Sarà restaurata ad Alghero la Madonna di Porto Salve, immediatamente consegnata dal Sindaco Mario Conoci alla restauratrice professionista Elena Costin, iscritta all'elenco ministeriale dei restauratori e collaboratrice, tra gli altri, della Diocesi di Alghero-Bosa per la cura del patrimonio artistico.



«La statua lignea verrà restaurata nel massimo rispetto dell'opera d'arte, con un intervento complessivo, visto che la statua presenta diversi segni del tempo che vanno oltre le conseguenze dell'atto vandalico, e necessita quindi di cure appropriate affinché ritorni nella sua collocazione in pieno splendore». Il recupero e l'affidamento per il restauro è avvenuto anche grazie all'intervento immediato di Don Giampiero Piras, al quale vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione e sicuramente di tutta la città.



Il Sindaco ringrazia inoltre Giovanni Delrio, che in rappresentanti dei pescatori si è preso cura della statua e che stamattina ha fatto immediatamente realizzare un nuovo vetro a protezione della teca. Grazie alla diponibilità del nostro Vescovo, Padre Mauro Maria Morfino, nell'attesa del ritorno nella sua casa della Madonna originale, a Porto Salve verrà posizionata una statua concessa dalla Diocesi per il breve periodo del restauro.