video Cor 18 gennaio 2022 In Stazione il centro informazioni Verso la riqualificazione della casa cantoniera della Pietraia nell´area della stazione dei treni di Alghero. Diventerà centro informazioni e di servizio per l´intera città. Il progetto della Regione: Pais soddisfatto. le immagini dell´immobile







«La casa cantoniera, una volta ristrutturata sarà destinata a centro informazioni e di servizio della rete delle Ciclovie del nord della Sardegna, già finanziata dalla Regione per 1,6 mln di euro e in fase di bando. ll progetto delle Ciclovie della Sardegna è un’importante opera infrastrutturale che promuove una nuova idea di turismo nell’Isola - continua Michele Pais - “Uno dei cinque tracciati prioritari della Rete Ciclabile della Sardegna riguarda i centri del Nord Ovest che collegherà proprio Alghero con Porto Torres, il porto, la stazione ferroviaria di Alghero con l’aeroporto»".



«Nell'ambito di tale progetto è prevista la manutenzione e la riqualificazione della Casa Cantoniera CC22, posta in prossimità della Stazione ferroviaria di Alghero e che da diversi anni si trova in stato di completo abbandono e degrado - prosegue il Presidente Pais - Nelle prossime settimane verrà bandita la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, e successivamente affidati i lavori per l'effettiva esecuzione delle opere, il tutto entro l'anno in corso». «Il progetto delle Ciclovie della Sardegna, affidato all'Arst - conclude Michele Pais - fortemente sostenuto dal Presidente della Regione Christian Solinas, anche grazie al lavoro svolto dagli Assessori ai Trasporti e Lavori Pubblici Giorgio Todde e Aldo Salaris, rappresenta un impegno ambizioso che coinvolge anche le amministrazioni comunali dei territori interessati in un'azione sinergica per rilanciare uno nuovo sviluppo turistico ecosostenibile che salvaguarda l'ambiente e migliora la qualità della vita dei cittadini». ALGHERO - La Regione ha finanziato il recupero della Casa Cantoniera adiacente alla Stazione Ferroviaria, ponendo così fine a una situazione prolungata di degrado e gettando nuove basi per la completa riqualificazione dell'area dell'intera stazione, in prospettiva dei futuri lavori di potenziamento che sono già stati programmati. L'annuncio è di Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. «La casa cantoniera è il simbolo dell'abbandono dell'intera area della stazione ferroviaria, negli anni trascurata, e che oggi vivrà di nuova vita».