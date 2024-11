Cor 20 gennaio 2022 Intensiva Covid, Nieddu: pronti 27 posti Tre dunque i posti letto liberi in terapia intensiva Covid e ventisette i posti immediatamente attivabili: 8 al Santissima Trinità e uno al Binaghi di Cagliari, 6 all´ospedale Civile di Alghero, 12 al San Francesco di Nuoro. I dati forniti dall´assessore regionale alla Sanità



ALGHERO - Conclusa l'Unità di crisi regionale presieduta dall'assessore della Sanità, Mario Nieddu, in videoconferenza con tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie della Sardegna. Il vertice si è riunito mercoledì pomeriggio per un confronto sulla gestione dell'emergenza Covid in relazione al peggioramento del quadro epidemiologico. «Siamo pronti ad attivare, in ventiquattro ore, fino a 27 nuovi posti letto in terapia intensiva. Speriamo non sia necessario, ma dobbiamo essere pronti a ogni scenario». Oggi in Sardegna sono presenti 220 posti in terapia intensiva, di questi 92 dedicati ai pazienti Covid, di cui 30 attualmente attivi (27 occupati). Tre dunque i posti letto liberi in terapia intensiva Covid e ventisette i posti immediatamente attivabili: 8 al Santissima Trinità e uno al Binaghi di Cagliari, 6 all'ospedale Civile di Alghero, 12 al San Francesco di Nuoro. Per l'Intensiva Covid dell'ospedale Civile di Alghero si tratta di una vera telenovela: annunciata la riapertura per ben due volte, l'assenza di personale aveva fatto naufragare i propositi.