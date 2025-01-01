Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportSport › Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi
Cor 20:08
Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi
Elena Tilloca in sella a "Queen My" e Maya Salis su "Morgana" portacolori del centro d´equitazione "Il Grifone di Alghero" hanno ben figurato ai campionati regionali svoltisi a Tanca Regia
Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi

ALGHERO - Si fanno onore le amazzoni del centro d'equitazione "Il Grifone di Alghero" degli istruttori Cosimo e Noelle Guillot nel campionato regionale brevetti di concorso completo d'equitazione svoltosi a Tanca Regia sabato 15 e domenica 16 novembre. Elena Tilloca in sella a "Queen My", dopo un'ottima prova in dressage, si è ripetuta nelle prove di salto e di cross country conquistando la medaglia d'argento di vicecampionessa regionale. Applausi anche per Maya Salis, salita sul podio al terzo posto nella categoria cn50 in sella a "Morgana".
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/11BC Angelo Roth campione regionale di Badminton
12/11Equitazione: Dressage e Completo a Tanca Regia
5/11La Corsa del Ricordo, tappa a Fertilia
18/10Borse Panathlon: domande entro ottobre
15/10Kickboxing: l´algherese Demartis vince a Quartu Sant´Elena
9/10Tedde a Di Nolfo: «serve impegno per Alghero»
2/10Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero
30/9Lo SportCity Day invade la piazza di Bosa
29/9Kickboxing, De Martis campione a Napoli
24/9Alghero città dello sport: gli eventi
« indietro archivio sport »
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
17 novembre
«Mulas fuori, la maggioranza ne prenda atto»
17 novembre
«Ricatti e melma, Alghero regredisce»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)