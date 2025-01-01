Cor 20:08 Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi Elena Tilloca in sella a "Queen My" e Maya Salis su "Morgana" portacolori del centro d´equitazione "Il Grifone di Alghero" hanno ben figurato ai campionati regionali svoltisi a Tanca Regia



ALGHERO - Si fanno onore le amazzoni del centro d'equitazione "Il Grifone di Alghero" degli istruttori Cosimo e Noelle Guillot nel campionato regionale brevetti di concorso completo d'equitazione svoltosi a Tanca Regia sabato 15 e domenica 16 novembre. Elena Tilloca in sella a "Queen My", dopo un'ottima prova in dressage, si è ripetuta nelle prove di salto e di cross country conquistando la medaglia d'argento di vicecampionessa regionale. Applausi anche per Maya Salis, salita sul podio al terzo posto nella categoria cn50 in sella a "Morgana".