Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaTrasporti › Piano Regionale Trasporti: tavolo a Sassari
Cor 21:20
Piano Regionale Trasporti: tavolo a Sassari
Fino al 27 novembre, l’Assessorato regionale dei Trasporti sarà impegnato in un ciclo di otto tavoli territoriali che si svolgeranno in altrettanti centri dell’isola: Sassari, Tortolì, Cagliari, Carbonia, Villacidro, Oristano, Olbia e Nuoro
Piano Regionale Trasporti: tavolo a Sassari

SASSARI - Prende il via domani da Sassari il percorso di confronto territoriale sul nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Sardegna (PRT), lo strumento strategico che individua obiettivi, strategie ed azioni di lungo termine per il sistema dei trasporti dell’isola.

Da domani fino al 27 novembre, l’Assessorato regionale dei Trasporti sarà impegnato in un ciclo di otto tavoli territoriali che si svolgeranno in altrettanti centri dell’isola – Sassari, Tortolì, Cagliari, Carbonia, Villacidro, Oristano, Olbia e Nuoro – per illustrare i contenuti dello “Schema Preliminare di Piano” e raccogliere contributi, osservazioni e proposte da parte degli enti locali, delle associazioni di categoria e dei cittadini per definire assieme il documento definitivo di Piano.

«Con l’avvio dei tavoli territoriali – ha dichiarato l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca – si apre la fase di ascolto e partecipazione più importante di tutto il percorso. Il Piano Regionale dei Trasporti è uno strumento di visione condivisa che dovrà riflettere i bisogni e le prospettive delle comunità locali. Vogliamo che ogni territorio possa esprimere la propria visione e contribuire attivamente alla costruzione di un sistema dei trasporti più vicino ai cittadini e alle imprese».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/10Nuovo modello trasporto locale. «Sarà la sfida dei prossimi anni»
29/10Scuolabus: via ai rimborsi a Sassari
25/10«Treni, si acceleri sulla rete Sassarese»
20/10«Sempre più isolato il nord-ovest della Sardegna»
9/9Treno Alghero Olmedo Sassari, sempre peggio
8/8Via iter per nuovo Piano Regionale dei Trasporti
21/7Incubo Arst ad Alghero: ancora segnalazioni
18/7Le tariffe aeree sono un diritto per tutti i sardi
17/7«Pagamenti dipendenti Arst entro oggi»
16/7«Arst non paga gli stipendi da due mesi»
« indietro archivio trasporti »
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
17 novembre
«Mulas fuori, la maggioranza ne prenda atto»
17 novembre
«Ricatti e melma, Alghero regredisce»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)