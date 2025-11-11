S.A. 17:52 Nuovo monitor all´ospedale di Ozieri E´ entrata in funzione una piattaforma di ultima generazione che consente il monitoraggio avanzato dei parametri cardiocircolatori, particolarmente utile nei pazienti fragili e instabili



OZIERI- Negli scorsi giorni nell’ospedale Segni di Ozieri è entrato in funzione una piattaforma di ultima generazione che consente il monitoraggio avanzato dei parametri cardiocircolatori, particolarmente utile nei pazienti fragili e instabili. «Il Dipartimento di emergenza-urgenza si arricchisce di nuove tecnologie in grado di migliorare l’offerta sanitaria dell’ospedale “Segni” che da ora sarà in grado di prendere in carico, e sottoporre ad interventi di chirurgia complessa, anche pazienti critici gestendo con maggiore sicurezza le emergenze», spiega Giuseppe Carta, direttore del Dipartimento interpresidio di emergenza-urgenza della Asl di Sassari e direttore della Sc di Chirurgia dell’ospedale di Ozieri.



La piattaforma recentemente installata nella Anestesia dell’ospedale del Logudoro fornisce informazioni complete e avanzate su pressione, flusso e ossimetria tissutale in unica apparecchiatura, consentendo un'assistenza personalizzata in base alle esigenze dei singoli pazienti. Il monitoraggio proattivo offre l'opportunità di ottenere miglioramenti misurabili, e grazie alle maggiori capacità e all'ottimizzazione del software, fornisce informazioni complete su pressione, flusso e ossimetria tissutale in un'unica schermata, semplificando la gestione dei momenti critici.