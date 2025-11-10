Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › «Ora basta: in piazza per la sanità algherese»
S.A. 17:08
«Ora basta: in piazza per la sanità algherese»
A denunciare ancora una volta i disagi della sanità algherese è Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare alla Sanità che li elenca in una lista "nera" sempre molto attuale «perché i problemi sono rimasti tutti, invariati e irrisolti»: da Cardiologia alla Pediatria, tutti i disservizi
«Ora basta: in piazza per la sanità algherese»

CAGLIARI - «La sanità che non c’è: basta passerelle e promesse. Servono risposte, non annunci.
Come Presidente della Commissione Consiliare alla Sanità del Comune di Alghero, intervengo ancora una volta per denunciare con forza le gravissime criticità che continuano a colpire la sanità algherese e, più in generale, l’intero territorio del Nord-Ovest Sardegna. La sanità algherese è ormai arrivata al capolinea. Siamo stanchi di assistere alle passerelle, alle promesse e agli annunci dei commissari, dei direttori sanitari e dell’Assessora regionale al Lavoro della Regione Sardegna.
In quasi due anni di governo regionale abbiamo assistito al nulla: nessun miglioramento, solo peggioramenti evidenti e dolorosi». A denunciare ancora una volta la i disagi della sanità algherese è Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare alla Sanità che li elenca in una lista "nera" sempre molto attuale «perché i problemi sono rimasti tutti, invariati e irrisolti».

«Dopo le ore 20, il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero chiude, costringendo bambini e genitori a un vero e proprio viaggio della speranza verso Sassari per ricevere cure e assistenza. Un fatto gravissimo, inaccettabile per una città come Alghero, che serve anche un ampio hinterland di comuni limitrofi. Le famiglie si trovano sole, abbandonate, in balia di una sanità che non c’è, mentre la Pediatria di Sassari già in forte difficoltà è costretta a farsi carico anche dei piccoli pazienti provenienti da Alghero, Ozieri e da gran parte del territorio circostante» spiega Mulas. E prosegue: «Non va meglio per i pazienti adulti: dopo le 20 anche la Cardiologia di Alghero chiude, costringendo chi è colpito da un malore a percorrere decine di chilometri per ricevere cure urgenti.
Una situazione che mette a rischio vite umane e che dimostra quanto profonda sia la crisi della nostra sanità territoriale. Abbiamo tentato ogni via per far sentire il grido di dolore del nostro territorio: comunicati, manifestazioni, consigli comunali aperti dedicati alla sanità. Abbiamo chiesto attenzione, soluzioni, rispetto. E cosa abbiamo ottenuto? Solo l’annuncio, da parte dell’Assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, dell’apertura di uno sportello sanitario a Sassari per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Un’iniziativa che suona come una beffa: invece di risolvere i problemi, si apre un nuovo ufficio per ascoltarli».

«Ora basta! Lo dico con forza, da Presidente della Commissione consiliare alla Sanità del Comune di Alghero: il nostro territorio non può più aspettare. Alghero e il suo hinterland non sono periferie da dimenticare. Chiediamo risposte immediate, interventi concreti, rispetto per una comunità che da troppo tempo paga sulla propria pelle l’incapacità e l’indifferenza della Regione. Oggi diciamo basta: basta con le promesse, basta con gli annunci, basta con i giochi politici. La politica ha una responsabilità chiara: tutelare la salute dei cittadini. Ed è una battaglia che, come Presidente della Commissione Consiliare alla Sanità, mi impegno a portare avanti con determinazione e senza compromessi, dentro e fuori le istituzioni. È il momento di agire. È il momento di scendere in piazza e far sentire, ancora una volta, la voce di un territorio che non si arrende» conclude Mulas.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:37
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»
Lo denuncia Michele Pais, consigliere comunale di Alghero ed ex Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che torna a sollecitare un intervento urgente della Regione sul fronte del personale sanitario
10:22
Diffida: ora cronoprogramma per Punto Nascita
Una nuova diffida formale è stata inviata al Commissario Straordinario dell’ASL n.1 di Sassari dove si chiede copia degli atti relativi all’accreditamento ministeriale del reparto di Pediatria di Alghero; il cronoprogramma aggiornato per la riapertura del reparto e del punto nascita; la documentazione relativa alla gara e alla consegna dei lavori del blocco parto
11/11/2025
«Mancano anche i reagenti, è il collasso»
Sanità algherese, carenza reagenti, nuova denuncia del consigliere comunale Michele Pais (Lega) dopo l'allarme dei sindacati di categoria: «Servizi al collasso per disinteresse regionale. Situazione fuori controllo»
12:33
«Marino, rinviare trasferimento all´Asl»
Ospedale Marino di Alghero, Pais consigliere comunale della Lega: «Rinviare di sei mesi il trasferimento alla Asl. Legge ideologica e disastrosa»
10/11/2025
Castelsardo: nuovo Medico con incarico provvisorio
Si tratta del dottoressa Rita Massidda, che apre un ambulatorio nel comune di Castelsardo. Orari ambulatorio
11/11/2025
Tissi: arriva il Pediatra di libera scelta
Con la ristrutturazione dei locali, nel comune di Tissi arriva il Pediatra di libera scelta. Si tratta della dottoressa Martina Piras, già in servizio presso il comune di Usini
9/11«Ospedale, laboratorio analisi senza reagenti»
7/11Sassari, Alghero, Ozieri: sindaci testimonial dei vaccini
10/11«Ad Alghero esami analisi senza reagenti»
6/11Trasfusioni: nuovo piano per la sicurezza
30/10Apre l’Hospice San Giovanni Battista a Ploaghe
30/1074 milioni agli ospedali sardi: ad Alghero blocco operatorio
29/10Campagna vaccinale anche nelle farmacie
29/10«Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»
28/10«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale Marino»
29/10Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
« indietro archivio sanità »
12 novembre
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
12 novembre
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)