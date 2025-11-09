Cor 9:01 Tissi: arriva il Pediatra di libera scelta Con la ristrutturazione dei locali, nel comune di Tissi arriva il Pediatra di libera scelta. Si tratta della dottoressa Martina Piras, già in servizio presso il comune di Usini



TISSI – La Asl di Sassari comunica alla popolazione che, nell’ambito 9 del Distretto di Sassari, dalla giornata di domani, nel comune di Tissi, prenderà servizio un Pediatra di libera scelta. In seguito all’intervento di ristrutturazione e di rinnovo degli arredi realizzato dalla Asl di Sassari nei locali intitolati al dottor Ezio Cocco, è stato possibile attivare un nuovo ambulatorio Pediatrico nel Comune di Tissi, in Via Santa Spina, n. 42; si tratta della dottoressa Martina Piras, già in servizio presso il comune di Usini e che dalla giornata di domani garantirà, con frequenza settimanale, la sua presenza nell’ambulatorio ristrutturato.



Ambito: 9 – Comuni di Usini, Tissi, Ossi, Ploaghe, Muros, Cargeghe, Codrongianos, Florinas

Medico incaricato: dott.ssa Martina Piras

Recapito telefonico: 3513857332



Ambulatorio: Via Mazzini 49 – Usini

Orario

lunedì e mercoledì, dalle ore 15.30 alle 18.30

giovedì e venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00



Ambulatorio: Via Santa Spina 42 - Tissi

Orario

Martedì, dalle ore 09.00 alle 12.00