Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › 6 milioni per continuità assistenziale e assistenza
S.A. 16:40
6 milioni per continuità assistenziale e assistenza
Le risorse, stanziate in attuazione della legge di assestamento di bilancio regionale 2025-27, saranno suddivise tra le otto ASL sarde in base a criteri che tengono conto della popolazione residente
6 milioni per continuità assistenziale e assistenza

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale Armando Bartolazzi, ha approvato la ripartizione di 6 milioni di euro destinati alle aziende sanitarie locali della Sardegna per la realizzazione di progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale relativi all’annualità 2025. Le risorse, stanziate in attuazione della legge di assestamento di bilancio regionale 2025-27, saranno suddivise tra le otto ASL sarde in base a criteri che tengono conto della popolazione residente (20%), del numero delle sedi carenti di assistenza primaria (40%) e della spesa storica per progetti aziendali (40%). La distribuzione delle risorse è così articolata: ASL 1 Sassari – € 1.263.556,83; ASL 2 Gallura – € 823.157,30; ASL 3 Nuoro – € 721.369,27; ASL 4 Ogliastra – € 97.150,62; ASL 5 Oristano – € 1.257.732,70; ASL 6 Medio Campidano – € 429.586,06; ASL 7 Sulcis – € 262.204,50; ASL 8 Cagliari – € 1.145.242,72.

«Con questo intervento – dichiara l’assessore Armando Bartolazzi – la Regione continua a investire concretamente nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria di prossimità, sostenendo le aziende sanitarie nel miglioramento dei servizi territoriali e nella continuità dell’assistenza ai cittadini. È un passo importante per garantire equità di accesso alle cure in tutto il territorio, soprattutto nelle aree più fragili o temporaneamente carenti di medici di base.» L’assessore ha inoltre ricordato che, come previsto dall’Accordo integrativo regionale per la medicina generale siglato lo scorso settembre, le risorse serviranno anche a preparare il terreno per l’erogazione delle nuove indennità ai medici che sceglieranno di operare nei territori temporaneamente disagiati. Tuttavia, per l’annualità 2025, l’intero importo è destinato ai progetti aziendali, in attesa della definizione dei criteri attuativi dell’indennità. «È una misura – conclude Bartolazzi – che conferma l’impegno della Giunta per una sanità territoriale più vicina, efficiente e moderna, capace di rispondere ai bisogni reali delle comunità locali».
17:52
Nuovo monitor all´ospedale di Ozieri
E´ entrata in funzione una piattaforma di ultima generazione che consente il monitoraggio avanzato dei parametri cardiocircolatori, particolarmente utile nei pazienti fragili e instabili
12/11/2025
«Ora basta: in piazza per la sanità algherese»
A denunciare ancora una volta i disagi della sanità algherese è Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare alla Sanità che li elenca in una lista "nera" sempre molto attuale «perché i problemi sono rimasti tutti, invariati e irrisolti»: da Cardiologia alla Pediatria, tutti i disservizi
12/11/2025
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»
Lo denuncia Michele Pais, consigliere comunale di Alghero ed ex Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che torna a sollecitare un intervento urgente della Regione sul fronte del personale sanitario
15:36
Semplificazione medicina generale: via a nuovo tavolo
L’organismo, che avrà sede presso il Comitato regionale della Medicina generale, nasce con l’obiettivo di semplificare i processi amministrativi e burocratici che interessano i medici di medicina generale
11/11/2025
«Mancano anche i reagenti, è il collasso»
Sanità algherese, carenza reagenti, nuova denuncia del consigliere comunale Michele Pais (Lega) dopo l'allarme dei sindacati di categoria: «Servizi al collasso per disinteresse regionale. Situazione fuori controllo»
12/11/2025
Diffida: ora cronoprogramma per Punto Nascita
Una nuova diffida formale è stata inviata al Commissario Straordinario dell’ASL n.1 di Sassari dove si chiede copia degli atti relativi all’accreditamento ministeriale del reparto di Pediatria di Alghero; il cronoprogramma aggiornato per la riapertura del reparto e del punto nascita; la documentazione relativa alla gara e alla consegna dei lavori del blocco parto
12/11/2025
«Marino, rinviare trasferimento all´Asl»
Ospedale Marino di Alghero, Pais consigliere comunale della Lega: «Rinviare di sei mesi il trasferimento alla Asl. Legge ideologica e disastrosa»
11/11/2025
Tissi: arriva il Pediatra di libera scelta
Con la ristrutturazione dei locali, nel comune di Tissi arriva il Pediatra di libera scelta. Si tratta della dottoressa Martina Piras, già in servizio presso il comune di Usini
