S.A. 21 gennaio 2022 Covid, 8 decessi in un giorno Oggi 1610 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Ricoveri stabili in terapia intensiva. Purtroppo 8 decessi nelle ultime 24 ore



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 1610 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4524 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23578 tamponi.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 269 (4 in più di ieri ).



22161 sono i casi di isolamento domiciliare (276 in più di ieri). Si registrano 8 decessi: 1 uomo di 84 anni, residente nella provincia di Sassari; 1 uomo di 88 anni, residente nella provincia di Nuoro; 4 uomini e 1 donna, di 63, 79, 81, 95 e 68 anni, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 82 anni residente nella provincia di Oristano.