S.A. 24 gennaio 2022 Lotta libera: è sassarese il campione italiano Ad Ostia gli atleti della Athlon Sassari hanno conquistato due medaglie: un oro e un bronzo, rispettivamente con Vincenzo Piroddu e Gavino Pazzona



SASSARI - I lottatori della Polisportiva Athlon Sassari, allenati da Mario Piroddu, si sono distinti, ancora una volta, ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Stile Libero, svolti domenica 23 Gennaio 2022 al PalaPellicone del Centro Olimpico di Ostia, gli atleti hanno conquistato due medaglie: un oro e un bronzo. Alla competizione hanno partecipato 34 società sportive di tutta l’Italia.



Il sassarese Simone Vincenzo Piroddu, nato e cresciuto sportivamente nella Polisportiva Athlon Sassari e ora portacolori dell'Esercito Italiano, si è confermato per la terza volta consecutivamente anche nell’anno 2022 Campione d'Italia assoluto nella categoria di peso 61 kg, ha vinto complessivamente per manifesta superiorità ben quattro combattimenti contro: il rappresentante del Lazio Militano Antonino, Il Catanese Rapisarda Santo, il Campano Rapisarda Santo e nella finale ha battuto il Siciliano Lumia Paolo Pio.



Medaglia di bronzo per Gavino Pazzona nella categoria di peso 74 kg, che ha complessivamente disputato tre combattimenti, per la finale del 3° posto ha vinto contro il rappresentante della Campania Grillo Daniele. 4° classificato nella categoria di peso 125 kg, Alessio Vandi, che ha complessivamente disputato quattro combattimenti e in finale per il terzo posto ha perso contro il rappresentante del Lazio di Villa Nova Samuele Gargaro.



Quinto posto per Andrea Pazzona nella categoria di peso 79 Kg. che ha complessivamente disputato due combattimenti vinti e due persi nella finale per il terzo e quinto posto contro il rappresentante Genovese Francesco Masotti. 5° posto per Emanuele Masia nella categoria di peso 86 Kg. primo esordio nella classe assoluti, ha complessivamente disputato due combattimenti e nella finale per il terzo e quinto posto ha perso contro il rappresentante Lombardo Edoardo Bigliani. La Polisportiva Athlon Sassari chiude al quinto posto nella classifica generale per società sportive, preceduto solo dai Gruppi Sportivo Istituzionali.



Nellla foto: un momento della gara tra Simone Piroddu e Vincenzo Costume