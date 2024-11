Cor 25 gennaio 2022 Le bellezze dell´Asinara nel nuovo calendario Può essere ritirato tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì mattina e nei pomeriggi del martedì e del giovedì, sino all’esaurimento delle copie. Le pagine del calendario sono un invito all’immersione nella natura e alla visita di un luogo magico



PORTO TORRES - E’ disponibile presso la sede del Parco Nazionale dell’Asinara e l’Area marina protetta, a Porto Torres in via Ponte Romano, il calendario per l’anno 2022 realizzato all’interno del progetto comunitario Neptune. Può essere ritirato tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì mattina e nei pomeriggi del martedì e del giovedì, sino all’esaurimento delle copie. Le pagine del calendario sono un invito all’immersione nella natura e alla visita di un luogo magico quale è l’Isola dell’Asinara, che racchiude in un territorio di 52 chilometri quadrati una grandissima ricchezza di particolarità naturalistiche e storiche.



Un lavoro fotografico realizzato grazie alla collaborazione delle Guide e degli Educatori Ambientali del Parco Nazionale e dell’Area Marina Protetta. Diversi i fotografi che hanno contribuito alla realizzazione del calendario come Bobore Frau, Ivan Chelo, Chiara Cossu, Enzo Cossu, Daniela Macis, Ivan Sgualdini, Gabriel Doppiu e Venanzio Cadoni.



Il calendario è uno dei prodotti di comunicazione del progetto Neptune, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020, finalizzato a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività ricreative e professionali legate al mare, garantendo e sviluppando la tutela degli habitat costieri ad elevato valore naturalistico e culturale. Capofila del progetto Neptune è il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino e partner sono la Regione Liguria, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parc national de Port-Cros, la Région Sud Provence – Alpes - Côte d'Azur, il Centre de Découverte du Monde Marin e la Regione Sardegna con il Parco Nazionale dell’Asinara.