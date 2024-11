S.A. 31 gennaio 2022 Cercasi ufficiale per nave a Porto Torres La Compagnia Italiana di Navigazione Spa cerca un ufficiale di coperta per martedì 01 febbraio alle ore 10



PORTO TORRES - Chiamata d'imbarco a Porto Torres. La Compagnia Italiana di Navigazione Spa cerca un ufficiale di coperta per martedì 01 febbraio alle ore 10, presso la Capitaneria di Porto Torres.