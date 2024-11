Cor 31 gennaio 2022 Punta Giglio, il comitato convoca i consiglieri Mail personale d´invito a tutti i consiglieri comunali di Alghero presso la sala della Biblioteca dell’Obra Cultural in via Arduino. Sullo sfondo la dura ed intransigente opposizione alla prosecuzione delle attività del Rifugio di Mare di Punta Giglio



ALGHERO - Il Comitato Punta Giglio Libera, a firma del presidente Joan Oliva, ha convocato per la serata di mertedì (1° febbraio), presso la sala della Biblioteca dell’Obra Cultural in via Arduino, la stampa e tutti i consiglieri comunali di Alghero. Sullo sfondo la dura ed intransigente opposizione portata avanti in questi mesi alla prosecuzione delle attività del "Rifugio di Mare" di Punta Giglio da parte della cooperativa "Il Quinto Elemento".



Con un nuovo fronte di protesta e denuncia. Il Comitato, infatti, sostenuto anche da Italia Nostra Sardegna, Legambiente Alghero, Siamo Tuttimportanti Sassari, Liberu, Sardenya i Libertat, Sardegna Possibile, Movimento5Stelle Alghero, Lipu Coordinamento Regionale e Associazione Earth Gardeners, ha inviato nei giorni scorsi una dettagliata nota all'attenzione della Direzione Generale del Turismo ed il Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo.



Nel documento, la richiesta di nomina di un commissario ad acta, in via sostitutiva, per l'adozione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell’attività “casa per ferie”, emesso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio ma rigettato dal Settore V - Servizio Suape del Comune di Alghero.



