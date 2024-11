Cor 1 febbraio 2022 300 chili di marijuana a Ovodda Deferiti in stato di libertà con l´accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due allevatori di Ovodda. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri di Tonara



TONARA - I Carabinieri della Stazione di Ovodda, in collaborazione col nucleo Norm della Compagnia di Tonara, a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Nuoro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due soggetti di Ovodda, responsabili di aver detenuto 300 chili lordi di marijuana, collocata in 29 scatole di cartone ed in 5 sacchi di cellophane. Tutto il materiale è stato sequestrato.