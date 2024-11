S.A. 2 febbraio 2022 17enne senza green pass, famiglia ferma in Sardegna I due genitori regolarmente vaccinati e muniti di green pass valido per viaggiare, il 23 dicembre scorso sono sbarcati ad Alghero, assieme al figlio 17enne. Nel frattempo sono cambiate le normative e fanno un appello al Ministro



ALGHERO - Non è una storia di no vax ma di denuncia della burocrazia legata al green pass quella raccontata all'Ansa da una famiglia residente a Roma ma per metà sassarese. I due genitori regolarmente vaccinati e muniti di Green pass valido per viaggiare, il 23 dicembre scorso sono sbarcati ad Alghero, assieme al figlio 17enne.



Ma poi i genitori hanno contratto il Covid-19 e lui, partito col certificato valido per prendere l’aereo, è rimasto in Sardegna più del previsto e senza il Green pass rafforzato diventato nel frattempo obbligatorio dal 10 gennaio, è rimasto bloccato nell'isola. La famiglia ha già fatto richiesta di una deroga al Tribunale di Sassari e rivolto un appello al ministro della Salute Roberto Speranza senza ottenere alcuna risposta fino ad oggi.



«La dirigente scolastica ci viene incontro, ma da oggi mio figlio non ha neanche più diritto alla Dad perché non è malato né in quarantena fiduciaria - le parole della madre che chiede un intervento dell'esponente del Governo: Ci permetta di tornare alle nostre vite e garantisca a mio figlio il diritto allo studio».