Cor 3 febbraio 2022 Summer Ryanair: quattro nuovi voli da Cagliari La compagnia irlandese annuncia il terzo aeromobile basato su Cagliari. Questa mattina la conferenza stampa in Sogaer. Doccia fredda su Alghero: nessun annuncio ancora sulla riapertura della base. «Un´idea in discussione» dice McGuinness



CAGLIARI - Novità irlandesi sullo scalo di Cagliari. Dalla Summer 2022 Ryanair aggiunge annualmente un aereo in più alla base di Cagliari, portando a tre i vettori, con l'obiettivo di trasportare 2.6 milioni di passeggeri contro gli 1.7 milioni del passato. Le destinazioni servite saranno 38, con quattro nuovi voli: Carcassonne (Francia), Norimberga (Germania), Palma di Maiorca (Spagna) e Poznan (Polonia).



L'annuncio questa mattina (giovedì) in occasione della conferenza stampa alla quale hanno partecipato Jason McGuinness, il Director of Commercial della compagnia irlandese, Raymond Kelliher, Director of Routes Development e Mauro Bolla, Country Manager Ryanair per l'Italia, Renato Branca, Chief Executive Officer (CEO) Sogaer, David Crognaletti, Chief Commercial Officer (CCO) e Gianni Chessa, Assessore Regionale Turismo.



«L’attività promozionale portata avanti dalla Giunta regionale non ha avuto un attimo di tregua e i risultati lo dimostrano – le parole dell’assessore Chessa – potrebbe non bastare, perché la Sardegna è ancora troppo discriminata. Il sogno di un’isola che vive tutto l’anno di turismo si può avverare, ma solamente con certezze nel settore dei trasporti, altrimenti rischiamo di non essere competitivi e di non riuscire ad andare oltre la stagione estiva».



Doccia fredda su Alghero. Chi attendeva novità importanti anche per il Riviera del Corallo dovrà attendere. Data per certa un po da tutti, l'annunciata riapertura della base sul nord Sardegna, per ora, rimane soltanto «un'idea in discussione con il management Sogeaal» ha precisato il direttore commerciale del colosso low cost irlandese, Jason McGuinness. In attesa dell'ufficializzazione della summer 2022 su Alghero, Ryanair dovrebbe confermare 20 rotte tra internazionali e domestiche.