S.A. 4 febbraio 2022 Ginepro secolare abbattuto a Maria Pia Un esemplare secolare è stato abbattutto sulle dune boscate della pineta algherese. La denuncia dell´associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico



ALGHERO - Un ginepro secolare è stato abbattutto sulle dune boscate di Maria Pia ad Alghero (nella foto). L’area è tutelata con vincolo paesaggistico e con vincolo di conservazione integrale, mentre rientra in zona di massima salvaguardia ai sensi del piano paesaggistico regionale.



«E' stato recentemente massacrato senza ritegno» denuncia l'associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), raccogliendo segnalazioni indignate di residenti. L'associazione ambientalista ha inoltrato oggi una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti al Ministero della Cultura, alla Regione autonoma della Sardegna, alla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, al Comune di Alghero (titolare dell’area), ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e, per quanto di competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.