S.A. 4 febbraio 2022 Covid, 574 casi a Sassari A Sassari 60 nuovi casi rispetto a ieri. In Sardegna si registrano oggi 1347 ulteriori casi confermati di positività al Covid



SASSARI - A Sassari, oggi, 4 febbraio, le persone positive al coronavirus sono 574, con 60 nuovi casi rispetto a ieri. In Sardegna si registrano oggi 1347 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4385 persone testate. Stabili i ricoveri: in terapia intensiva sono 31 (1 in più di ieri); in area medica sono 379 (3 in più di ieri). 23177 sono i casi di isolamento domiciliare (50 in più di ieri). Cinque, purtroppo, i decessi nell'Isola.