Cor 6 febbraio 2022

I pescatori snobbano la riunione

Così la presiedente della terza Commissione consiliare di Alghero, Monica Pulina, seppur perplessa, si trova costretta ad annullare la convocazione. Anche i consiglieri di opposizione avevano già annunciato la loro assenza perché contrari a riunione a distanza

ALGHERO - «In qualità di presidente della terza Commissione Consiliare “Attività Produttive” devo manifestare le mie perplessità sui motivi che mi costringono ad annullare la convocazione della Commissione disposta a seguito della richiesta di quei pescatori che lamentavano di non essere ascoltati né dalle Istituzioni né dal Parco di Porto Conte riguardo le problematiche della pesca professionale svolta nell'Area Marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana. Tali vicende hanno trovato spazio nella cronaca locale anche recentemente a seguito del sequestro di numerose nasse da parte delle forze dell'ordine. Dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per il mio pronto riscontro – che ritengo loro dovuto in quanto cittadini – è arrivata la comunicazione odierna con la quale i pescatori hanno fatto marcia indietro, non rendendosi disponibili a partecipare alla commissione così come convocata. All'incontro, avrebbero partecipato anche i vertici del Parco di Porto Conte che è il soggetto gestore dell'Area Marina Protetta. Le perplessità nascono dall'assenza di motivi concreti che spieghino l'indisponibilità a partecipare all'incontro, poiché la scelta di convocare una commissione in videoconferenza serviva tanto al contenimento del contagio, quanto a garantire la partecipazione a tutti i consiglieri, alcuni dei quali con problemi di salute. Dispiaciuta per la mancata opportunità di dialogo, mi auguro che resti la possibilità di un dialogo che porti al chiarimento delle reciproche posizioni, facendo sempre fede al senso di responsabilità che deve contraddistinguere tutti». Lo dichiara Monica Pulina, Capogruppo Fratelli d'Italia Alghero. Così la presiedente della terza Commissione consiliare di Alghero, Monica Pulina, seppur perplessa, costretta ad annullare la convocazione a causa dell'annunciata assenza dei pescatori a riunioni video. Anche i consiglieri di opposizione avevano già annunciato la loro assenza perché contrari a riunione a distanza [ LEGGI ].