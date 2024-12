S.A. 14 febbraio 2022 Appello per una 12enne algherese

Emergenza sangue nei centri sardi Ieri una trentina di motociclisti hanno donato il sangue per una giovane algherese malata di leucemia e ricoverata al Brotzu. Da Alghero la mobilitazione per le donazioni di sangue



ALGHERO - La solidarietà viaggia anche in moto. Ieri (domenica ndr) una trentina di motociclisti sardi, del moto club Cani Sciolti e Svalvolati di Cagliari, ha risposto all'appello del presidente del moto club di Alghero per donare il sangue ad una bimba bisognosa di trasfusioni.



Si tratta di una dodicenne algherese per cui è partita nei giorni scorsi una forte mobilitazione tra i social e il mondo dell'associazionismo. E' ricoverata per una forma di leucemia acuta al Microcitemico di Cagliari.



In tantissimi hanno risposto all'appello e il sangue necessario è arrivato a destinazione: la ragazzina sta reagendo bene alle cure e migliora progressivamente. È sempre emergenza donazioni di sangue negli ospedali sardi e in particolare al Microcitemico di Cagliari, per la richiesta di trasfusioni per i pazienti talassemici e con altre patologie.