Cor 15 febbraio 2022 Spaccio e alcool: denunce a Siniscola



SINISCOLA - Nei primi giorni del mese di febbraio i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebrezza, nei comuni di Orosei, Dorgali, Posada e Siniscola. Tre i soggetti deferiti invece per altrettante truffe e una persona denunciata dai militari di Orosei per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.