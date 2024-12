Cor 15 febbraio 2022 Lufthansa sceglie Cagliari e Olbia Confermati i due aeroporti sardi per la summer 2022. Collegamenti tutti i giorni della settimana con gli scali internazionali di Monaco e Francoforte. Nessun volo programmato sull´aeroporto di Alghero



OLBIA - Ancora Cagliari e il Costa Smeralda di Olbia nel futuro della Lufthansa, che conferma i due scali in Sardegna per la summer 2022. Collegamenti in calendario tutti i giorni della settimana con gli scali internazionali di Monaco e Francoforte con voli a partire dal 27 marzo fino al 29 ottobre. Per le tratte Cagliari-Francoforte, Cagliari-Monaco, Olbia-Francoforte e Olbia-Monaco fino a sette frequenze alla settimana nei mesi di luglio, agosto e settembre.



Il mercato tedesco si conferma tra i più importanti per la Sardegna e i due scali di riferimento di Cagliari e Olbia. Per la stagione estiva infatti, anche Eurowings, vettore controllato sempre dal gruppo Lufthansa, conferma anche i collegamenti con Amburgo, Colonia, Düsseldorf, Stoccarda e Salisburgo (quest'ultimo solo sul Costa Smeralda).



A differenza del passato, l'unico aeroporto che in previsione dell'estate 2022 non ha programmato nessun collegamento di linea con le principali direttrici tedesche rimane, a sorpresa, Alghero. Perso anche il volo Ryanair con Francoforte. Fino ad oggi, infatti, al netto di modifiche dell'ultima ora, gli unici collegamenti col mercato tedesco e la Riviera del Corallo rimangono charter.