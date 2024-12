Cor 16 febbraio 2022

Blue Air posticipa l´Alghero-Torino

Slitta anche l´annunciata ripartenza del 22 marzo. Primo volo prenotatile il 9 giugno 2022. Collegamenti fino a fine ottobre. Tre i voli settimanali: il martedì, giovedì e sabato

ALGHERO - Nuovo cambio di rotta, l'ennesimo, per, la compagnia di base nell'aeroporto di Torino Caselle. Così anche l'annunciata ripartenza del collegamento con Alghero dal 22 marzo 2022 slitta di circa tre mesi. Primo volo prenotatile il 9 giugno 2022. Per il territorio si conferma una grave carenza, perché il collegamento garantiva una importante connessione dell'isola col nord Italia, molto frequentata anche dai numerosi studenti sardi. Blue Air, se non dovessero ancora cambiare i programmi, garantirà il collegamento fino al 29 ottobre. Tre i voli settimanali calendarizzati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre: il martedì, giovedì e sabato.