G.M.Z. 8 ottobre 2021 Blue Air cancella l´Alghero-Torino Cambio di rotta per la compagnia di base nell´aeroporto di Caselle. Annullate tutte le prenotazioni già effettuate sulle tratte invernali con il Riviera del corallo. La nuova disponibilità di prenotazioni a partire dal 22 marzo 2022







Cambio di rotta per la compagnia Blue Air con base nell'aeroporto di Caselle: Annullate tutte le prenotazioni già effettuate sulle tratte invernali tra gli scali di Torino e Alghero. La nuova disponibilità di prenotazioni a partire dal 22 marzo 2022. Per il territorio si tratta di una grave perdita, perché il collegamento garantiva una importante connessione dell'isola col nord Italia, molto frequentata anche dai numerosi studenti sardi.



La chiusura delle operazioni della compagnia Blue Air sul Riviera del corallo nel periodo invernale si aggiunge a quelle di Volotea, EasyJet ed i vettori minori operanti solo nei mesi estivi. L'unico in controtendenza si conferma Ryanair, che rispetto alla stagione winter 2020-2021 garantirà più rotte e connessioni: al netto di sorprese dell'ultima ora, confermati da Alghero i voli con Bologna, Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Bari, Napoli e Venezia (Treviso), a cui si aggiungono le tratte internazionali su Madrid, Katowice, Bruxelles e Lisbona [ ALGHERO - Doccia fredda per la Sogeaal e gli algheresi. Nei giorni più critici per i diritti alla mobilità dei sardi, con le rotte in continuità territoriale ormai saltate, i continui disagi a cui vanno incontro i passeggeri e le incertezze sui collegamenti per Milano e Roma, una nuova tegola mina le possibilità di libero movimento da e per Alghero nei mesi più freddi dell'anno.