S.A. 18 febbraio 2022 L´onorevole Boldrini a spasso in centro storico A fare da cicerone all´ex presidente della Camera, la deputata algherese del Movimento 5 stelle, Paola Deiana. Prima del tour nel centro storico, le due parlamentari sono state ricevute, a Porta Terra, dal sindaco Mario Conoci



ALGHERO - Accompagnata dalla deputata algherese del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, nella mattinata di oggi ha goduto delle bellezze di Alghero. Il centro storico, l’antica muraglia, le torri e la sua gente, seppur in un tempo limitato, hanno conquistato subito la parlamentare, tanto da voler tornare per approfondire la conoscenza e trascorrere qualche giorno in relax.



A fare gli onori di casa è stata l’onorevole Deiana che, insieme ad Andrea, guida turistica della “Cooperativa Itinera”, ha mostrato con orgoglio la propria città: «È stato davvero un piacere poter organizzare questa visita per Laura Boldrini, una donna di grande spessore culturale e umano. Considerato che questa sera presenterà a Sassari il suo libro ‘Questo non è normale’, ci tenevo ad averla ospite nella mia città»”.



Prima del tour, le due parlamentari sono state ricevute, a Porta Terra, dal sindaco Mario Conoci. Presenti anche gli assessori Giovanna Caria, Andrea Montis e Maria Grazia Salaris.



Nella foto: Laura Boldrini, Paola Deiana con la guida turistica