Cor 18 febbraio 2022 «Montis sfiduciato, vergogna infinita» Dura nota a firma dei consiglieri comunali dei gruppi consiliari di minoranza - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5stelle sulla V Commissione del 18 febbraio andata ancora una volta deserta



ALGHERO - «Siamo stanchi di nascondere la guerriglia interna alla maggioranza col nostro senso di responsabilità. Per questa ragione oggi abbiamo deciso di non garantire il numero legale nella V commissione come avevamo già fatto troppe volte. Ancora una volta, infatti, mancavano alcuni dei componenti della maggioranza e pertanto la commissione, visto che noi avevamo deciso di smettere di fare da foglia di fico, è andata deserta. Come già nelle riunioni precedenti (tenutesi solo grazie al fatto che l’opposizione aveva garantito il numero legale…) la quinta commissione era convocata per discutere del nuovo appalto di igiene urbana alla presenza dell’Assessore Montis».



«Le precedenti assenze coperte dal nostro senso di responsabilità e la seduta deserta di oggi evidenziano, pertanto, da parte della maggioranza una sostanziale sfiducia nei confronti dello stesso assessore Montis. Da oltre un anno chiediamo a Conoci di mettere un freno a queste faide che attraversano la maggioranza e che impediscono i lavori di commissioni e consiglio» attaccano Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio.



«Purtroppo, però, l’immobile sindaco ha preferito vivacchiare piuttosto che fare qualcosa per risolvere i contrasti del cdx, senza preoccuparsi del danno in termini di immobilismo amministrativo che per questa ragione sta subendo la città di Alghero. Ora speriamo che, perlomeno, per salvaguardare il suo assessore all’Ambiente (nei fatti sfiduciato dalle continue assenze dei membri della maggioranza…) il Sindaco si decida a intervenire per mettere fine a questa vergogna» concludono i consiglieri di opposizione compatti.



