Sassari: arrestato 34enne per evasione

SASSARI - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne residente nel comune di Sassari, per evasione. Nel centro storico, i militari del nucleo operativo e radiomobile, dopo aver attivato le ricerche tese al ritrovamento di un evaso dagli arresti domiciliari, hanno rintracciato l'uomo presso la sua abitazione, in via Lamarmora, insieme al proprio nucleo famigliare. Alla vista dei militari l’evaso ha cercato di dileguarsi scappando sul tetto dell’abitazione; nonostante il tentativo di fuga è stato prontamente fermato dai carabinieri. I militari hanno quindi tratto in arresto il soggetto per evasione che è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bancali.