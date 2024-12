S.A. 22 febbraio 2022 Florinas, bilancio approva nuovi investimenti Focus su investimenti, riqualificazione urbana ed efficientamento. Oltre un milione di euro per le opere pubbliche



FLORINAS - A Florinas, nella seduta di Consiglio dello scorso 15 febbraio, nella sede comunale, è stato approvato il bilancio di previsione, insieme ai documenti allegati, per il biennio 2022-2024. Uno strumento fondamentale per la macchina amministrativa che, attraverso il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, pone basi concrete sugli obiettivi che l'amministrazione intende portare avanti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dell’ente.



Tra le varie voci di Bilancio, meritano particolare attenzione le spese in conto capitale, quindi finanziamenti ed opere pubbliche pari a 1.326.245 euro; gran parte delle opere sono in fase di realizzazione, altre da appaltare, il tutto con finanziamenti ministeriali e regionali. Tra i cantieri in corso d'opera, l'efficientamento del municipio e dell'ex scuola elementare, quest'ultima interessata da un altro intervento di riqualificazione. Tra le opere immediatamente appaltabili, l'ultimazione dei camminamenti nel cimitero, l'efficientamento e ristrutturazione della Casa di riposo (dove sono già stati sostituiti gli arredi interni), infine le strade rurali Coscore (Su Pertusu) e Badde Cantaru. Sostanziosa la parte di finanziamento proveniente dal Conto Termico che ammonta a circa 800mila euro. Si proseguirà, in tempi brevi con bitumatura di alcune strade, la ristrutturazione della facciata della Chiesa di Sant'Antonio Abate e la posa del manto sintetico del campo sportivo. Sempre sostanziosi i capitoli che riguardano la manutenzione e cura del verde, aggiunti a quelli per il sociale che hanno sempre attuato i servizi alla persona, progetti importantissimi e fondamentali per i piccoli centri come Florinas, come il centro prelievi.



«Il bilancio riflette un’amministrazione attenta e responsabile che ha tenuto i conti in ordine- sottolinea il sindaco di Florinas Enrico Lobino. Per scongiurare aggravi che ricadono sul cittadino, l’amministrazione ha stabilito, grazie ad alcuni interventi che hanno ridotto le spese pubbliche, che non verrà applicato alcun aumento di tasse e tributi. Il paese mantiene il suo status di comune virtuoso, e potrà continuare a crescere grazie ai progetti messi in campo su più fronti: dalla rigenerazione urbana al sociale, dalla riqualificazione territoriale all’ efficientamento energetico».