Cor 24 febbraio 2022 Nouvelair, secondo scalo urgente su Alghero Ancora un atterraggio d'emergenza sullo scalo di Alghero nella giornata di mercoledì. Sempre problemi col fumo in cabina per l'aereo della Nouvelair Tunisine



ALGHERO - Nuovo atterraggio d'emergenza, il secondo in pochi giorni, per la Nouvelair Tunisine presso lo scalo aeroportuale sardo di Alghero. Dopo i problemi in occasione del volo di lunedì notte decollato da Nizza e diretto a Monastir Habib Bourguiba con scalo d'emergenza su Alghero, ancora un inconveniente nella giornata di ieri (mercoledì) e sempre dovuto all'anomalo fumo in cabina durante il volo. In quest'ultimo caso l'aero diretto a Nizza, ha dovuto fare tappa forzata sul Riviera del Corallo dove è atterrato intorno alle 9 del mattino. Passeggeri che hanno potuto riprendere il viaggio alla volta dell'aeroporto francese soltanto dopo le ore 13.