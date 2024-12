S.A. 28 febbraio 2022 Rugby: Amatori vince contro la Pro Recco L´incontro era il recupero della VIII giornata del campionato di rugby di serie A che è valso un balzo in classifica per gli algheresi di 5 punti



ALGHERO - In una giornata di sole ma con forte vento, l'Amatori rugby Alghero ha vinto in casa contro la Pro Recco per 44-5. Ad assistere alla partita circa 200 spettatori nel campo di Maria Pia. L'incontro era il recupero della VIII giornata del campionato di rugby di serie A che è valso un balzo in classifica per gli algheresi di 5 punti.



Marcatori: 13'Marchetto (5-0) t. Cipriani (7-0)'24 LoPilato n.t. Cipriani (12-0) Barisone (R) n.t. Romano (15-5) '46 Mario Serra tr Cipriani (22-5) '42 Deligios tr Cipriani (29-5) '48 Cipriani n.t. (34-5) '78 May n.t. Cipriani(39-5) '80 May n.t. Cipriani(44-5)

C.P. Cipriani '36 (15-0)

Amatori Rugby Alghero: May, Delrio (CAP), Deligios, Serra (CAP) Alvarado , Cipriani, Izzo , Fine, Canulli, Gastaldo, Tveraga, Lo Pilato, Stefani, Marchetto, Cataldi. A disposizione: Spirito, Gueye, Macchioni, Gabbi, Marinaro, Di Stefano, Marrusu, Sanna.

All. Marchetto Cipriani.

Pro Recco: Romano, Cinquemani, Balestracci, Tagliavini, Guastamacchia, Tagliavini, Mitri, Rosa (CAP) Canoppia, Barisone, Cartoni, Nese, Nel, Della Valle, Noto. A disposizione: Marcellino, Alabarello, Navone, Salerno, Natale, Podesta, Barison, Bertagnon

All. Van Vuren