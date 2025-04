S.A. 12:00 Serie A Rugby: Alghero perde a Parma L’Amatori Rugby Alghero, sconfitto di misura sul campo del Rugby Parma FC 1931 per 17-14 nella diciassettesima giornata del girone B di Serie A. Alghero torna comunque dalla trasferta emiliana con un punto prezioso, salendo a 53 in classifica, a tre lunghezze dal Noceto



ALGHERO - Penultima giornata amara per l’Amatori Rugby Alghero, sconfitto di misura sul campo del Rugby Parma FC 1931 per 17-14 nella diciassettesima giornata del girone B di Serie A. Una gara combattuta, segnata da vento forte e condizioni difficili, si decide su pochi episodi, ma lascia aperta la porta per un finale di stagione ancora entusiasmante. Gli algheresi, infatti, possono ancora conquistare il terzo posto in classifica: fondamentale sarà il recupero di domenica prossima contro il Lecco, preludio allo scontro diretto con il Noceto il 26 aprile a Maria Pia. L’inizio della gara è stato favorevole ai catalani: al 4’ è Natchkeba a sbloccare il risultato con una meta trasformata da Perello (0-7).



La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: Faissal accorcia al 10’ (5-7), poi firma la doppietta al 24’ con meta e trasformazione di Colla per il sorpasso (12-7). Ma tre minuti dopo Alghero reagisce con determinazione, trovando la meta di Armani e la trasformazione di Perello per il controsorpasso (12-14). Il secondo tempo si apre con la marcatura decisiva di Piccioli, al 4’, che fissa il punteggio sul 17-14. Alghero torna comunque dalla trasferta emiliana con un punto prezioso, salendo a 53 in classifica, a tre lunghezze dal Noceto. Con un buon risultato nel recupero a Lecco, lo scontro diretto dell’ultima giornata potrebbe valere il sorpasso e un terzo posto che coronerebbe al meglio una stagione in netta crescita rispetto a quella passata. Due settimane decisive attendono il tecnico Marco Anversa e i suoi uomini, attesi ora dal doppio impegno finale per chiudere in bellezza davanti al pubblico amico.



Rugby Parma FC 1931 vs Amatori Rugby Alghero – Campo Banchini, Parma – 06/04/25: 17-14

Marcatori: p.t. 4’ m Natchkeba tr Perello (0-7), 10’ m Faissal nt (5-7), 24’ m Faissal tr Colla (12-7), 27’ m Armani tr Perello (12-14); s.t. 4’ m Piccioli nt (17-14)

Rugby Parma FC 1931: Calvi; Faissal, Manfrini, Piccioli (V), Bosi; Colla, Villani; Borsi (C, 68’ Corazza), Andreoli, Poli; Granieri, Schianchi; Babbo (45’ Calì), Bonofiglio, Quiroga; a disposizione: Scrimieri M., Badagnani, Ciusa, Busetto, Violi, Marani. All. Frati, Prestera

Amatori Rugby Alghero: May (64’ Delli Carpini); Calabrò, Russo (76’ Marrone), Serra (C), Delrio; Perello, Armani; Shelqeti, Marcellan, Lenoci; Canulli (V), Capozzucca; Cincotto (74’ Tveraga), Spirito (48’ Stefani), Natchkeba; a disposizione: Gueye, Gabbi, Fierro, Bombagi. All. Anversa

Arbitro: Lorenzo Pedezzi (BS)

Giudici di Linea: Christian Covati (PC), Alfonso Poggipolini (BO)

Cartellini: 28’ giallo Granieri, 28’ giallo Capozzucca, 68’ giallo Piccioli

Calciatori: Colla (Rugby Parma) 1/3, Perello 2/2

Note: Nuvoloso con vento molto forte, 14° circa. Campo sintetico. Spettatori circa 200 persone

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma FC 1931 4, Amatori Rugby Alghero 1