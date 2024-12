Cor 1 marzo 2022 Il Consiglio di Alghero condanna l´invasione Ucraina Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato questo pomeriggio all’unanimità un ordine del giorno che esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti della città, minando la pace e la stabilità dell’Europa



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato questo pomeriggio (martedì) all’unanimità un ordine del giorno che esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti della città, minando la pace e la stabilità dell’Europa. Il documento sottoscritto da tutti i capigruppo chiede al Governo, agli stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea “di impegnarsi in una iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla Nato, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere”. Il Consiglio comunale si impegna quindi “a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra, a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli”.