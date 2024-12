Cor 4 marzo 2022 Imprese forestali: albo regionale Gianni Lampis: E’ lo strumento attraverso il quale la Regione intende garantire la professionalità delle imprese iscritte, indicando operativamente i concetti di professionalità e di sostenibilità del lavoro nei boschi



CAGLIARI - Dopo l’approvazione in Giunta regionale del Disciplinare, è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali: «E’ lo strumento attraverso il quale la Regione intende garantire la professionalità delle imprese iscritte, indicando operativamente i concetti di professionalità e di sostenibilità del lavoro nei boschi e di rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri forestali», ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis.



«Dopo questo passaggio – ha aggiunto l’assessore Lampis – potranno cominciare le azioni di formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori forestali per garantire il supporto necessario al superamento del divario con altre regioni, che hanno questo strumento in vigore da diversi anni. L'albo contribuisce anche ad incentivare la tracciabilità e la trasparenza del mercato del legname e dei prodotti della foresta».



Possono iscriversi all’Albo gli operatori economici del settore forestale, sia in forma singola che associata, che, anche solo stagionalmente, eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo. Dovranno inviare la domanda, entro il 21 marzo 2022, alla Direzione generale dell’Ambiente - Servizio Tutela della natura e politiche forestali. Per informazioni è stata istituita una mail apposita (alboimpreseforestali@regione.sardegna.it) oppure si può telefonare al numero 0706068071 (dalle 10 alle 11).