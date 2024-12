S.A. 4 marzo 2022 Domenica l´Amatori rugby sfida il Genova La formazione algherese ospiterà C.U.S. Genova con cui vinse per 22-18 lo scorso 31 ottobre in trasferta. Sette i punti in classifica che dividono le due squadre



ALGHERO - Domenica 6 marzo, nel campo sportivo di Maria Pia ad Alghero, si disputerà la terza giornata di ritorno di campionato di serie A maschile. Amatori Rugby Alghero ospiterà C.U.S. Genova con cui vinse per 22-18 lo scorso 31 ottobre in trasferta. Sette i punti in classifica che dividono le due squadre.



Al fianco di Amatori Rugby Alghero un nuovo Platinum sponsor: Trony. «Abbiamo apprezzato la forte motivazione di questa squadra sarda che milita nel campionato rugbistico di serie A - spiega l'amministratore delegato Francesco Fanni - l'impegno, la determinazione e la passione del presidente Francesco Badessi e del direttore generale, Gino Troiani, ci hanno permesso di conoscere una realtà sportiva fatta di persone serie e concrete, in una società ben organizzata che punta a crescere. Affiancheremo Amatori Rugby Alghero, auspicando l'inizio di una lunga e proficua partnership». «Siamo orgogliosi che una realtà importante come quella di Trony abbia deciso di sostenerci, condividendo il nostro progetto di crescita- dichiara Francesco Badessi, presidente dell'Amatori Rugby Alghero -. Siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere i nostri obbiettivi».