Cor 5 marzo 2022 Congressional Park Stadium

«Ecco i fondi per Maria Pia» Presentata al Sindaco di Alghero Mario Conoci la richiesta di candidatura al bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in merito al finanziamento per la realizzazione del parco pubblico multifunzionale col percorso da golf



ALGHERO - Presentata al Sindaco di Alghero Mario Conoci la richiesta di candidatura al bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in merito al finanziamento per la realizzazione del parco pubblico “Congressional Park Stadium, previsto nei terreni pubblici di “Maria Pia” ad Alghero, inoltrata dalla Società Sportiva locale “Alghero Park Country Club”. Un progetto certamente visionario in quanto contempla, già dal novembre del 2019, gli stessi obbiettivi prefissati dal recente PNRR a favore della ripresa economica e sociale. In tal senso il “Congressional Park Stadium” si configura quale progetto prioritario di interesse pubblico e prevede la realizzazione di un vasto parco urbano multifunzionale, della superficie complessiva di 43 ettari, dotato di infrastrutture per lo sport all’aria aperta, il tempo libero e lo svago. Una proposta progettuale che ha ottenuto un riscontro favorevole da parte di molti cittadini, associazioni di categorie ed enti vari presenti nel territorio. Una tipologia di intervento fortemente auspicata e consigliata anche dal Senatore Carlo Doria in occasione del suo intervento nell’ultimo consiglio Comunale di Alghero. Un progetto sostenibile in quanto mirato al recupero, la valorizzazione e salvaguardia ambientale.



A titolo meramente indicativo si citano solo alcune delle azioni previste con la realizzazione del Parco pubblico “Congressional Park Stadium”: Favorire la coesione, l’integrazione e l’inclusione sociale; Creazione di un grande spazio aperto urbano che prevede, ad esempio: percorsi natura, camminamenti, percorsi podistici, percorsi ciclabili, un percorso da golf . Il primo percorso da golf pubblico in Italia. Un riconoscimento storico, di prestigio internazionale, a favore della città di Alghero e della regione Sardegna. E ancora, si prevede: La creazione di circa 160 posti di lavoro stabile e di qualità; Una ricaduta economica sul territorio stimata in oltre 13 milioni di euro/anno; La messa a dimora di circa 9.000 piante arboree e arbustive; Riutilizzo delle acque depurate nell’impianto di San Marco per l’irrigazione del parco pubblico Congressional Park Stadium, garantendo altresì la mitigazione dell’antropizzazione a carico dello Stagno del Calich e relativo fenomeno della marea gialla nel tratto di mare antistante l’arenile di “Maria Pia”; Utilizzo di parte del Palazzo dei Congressi per ospitare la club house, segreteria, bar, ristorante e tutte le strutture necessarie alla gestione del parco pubblico “Congressional Park Stadium”; Destagionalizzazione turistica garantendo un servizio attrattivo anche per i turisti durante le stagioni autunnali, invernali e primaverili.



Le misure fin qui citate rappresentano solo una piccolissima parte delle oltre 60 azioni, di carattere ambientale sostenibile, previste con la realizzazione del parco urbano “Congressional Park Stadium” e in linea con i requisiti e gli obiettivi prefissati dal PNRR. Un’opera pubblica del valore d’investimento complessivo di 8 milioni di euro realizzabile con i fondi previsti dalla “Missione 5” del PNRR, bando di finanziamento “M5C2.3” destinato esclusivamente per la realizzazione di parchi urbani multifunzionali dotati di strutture sportive come quelle previste nel “Congressional Park Stadium”. Una tipologia di infrastruttura già ampiamente collaudata in diverse destinazioni turistiche internazionali (TOP a livello mondiale) che si sta rivelando particolarmente efficace in termini di sviluppo socio-economico sostenibile. La realizzazione del “Congressional Park Stadium” rappresenta quindi, a tutti gli effetti, una grande opportunità per rendere la città di Alghero più vivibile, prestigiosa e attrattiva anche dal punto di vista turistico internazionale.Il tempo delle scuse è quindi giunto al termine. «Con il progetto del parco pubblico, realizzabile grazie ai fondi previsti dal PNRR, c’è una reale e concreta opportunità di sviluppo economico e sociale a favore del territorio di Alghero. Auspichiamo pertanto che l’attuale classe politica alla guida della città sia capace di cogliere questa grande opportunità di sviluppo offerta dalla realizzazione dell’infrastruttura “Congressional Park Stadium” e dal PNRR, ponendo davanti l’interesse pubblico-collettivo e lasciando da parte eventuali interessi particolari che poco o nulla hanno a che fare con lo sviluppo socio-economico del territorio» dichiara il presidente Gian Luca Musilli.