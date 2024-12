Cor 8 marzo 2022 Alghero: rissa all´uscita dallo Scientifico Pauroso scontro tra alcune ragazze, lunedì mattina, al suono della campanella all´uscita degli studenti dal Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero. Coinvolti altri studenti. Probabili interventi disciplinari



ALGHERO - Schiaffi, calci, capelli strappati e parole grosse. E' il risultato di una paurosa rissa che sarebbe scoppiata lunedì mattina all'uscita degli studenti dal Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero. Proprio nel cortile dell'istituto. Ad affrontarsi sarebbero state due ragazze giovanissime: dopo essersi fronteggiate, è stato il putiferio sotto gli occhi stupiti di tanti. Ad avere la peggio sarebbe stata una giovanissima ragazza intervenuta nel tentativo di ristabilire l'ordine, malmenata dalla furia delle due contendenti. Il fatto, come spesso accade in circostanze analoghe, è molto probabile che determini interventi disciplinari da parte della direzione scolastica. Non molto tempo fa un evento simile che aveva coinvolto alcune studentesse sassaresi si era guadagnato gli onori della cronaca per la brutalità dei fatti, ripresi perfino con alcuni smartphone e finiti nelle chat degli studenti.