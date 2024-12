Cor 10 marzo 2022 Ritocchi per la summer Ryanair

Persa Lisbona, torna Memmingen Mail ai passeggeri prenotati con l´annullamento dei voli da Alghero. La tratta, inizialmente presentata anche per la summer 2022, è stata cancellata a partire dal 25 marzo. Ritorna operativo il volo con la Germania



ALGHERO - A pochi giorni dall'avvio ufficiale della summer 2022, ancora ritocchi e novità dall'aeroporto di Alghero. Cancellato il volo Ryanair da Alghero a Lisbona, inizialmente presentato come annuale. Mail ai passeggeri prenotati con l'annullamento dei voli a far data dal 25 marzo.



All'origine di tutto ci sarebbe un ridimensionamento di slot sullo scalo di Lisbona ed il conseguente spostamento di alcune macchine. La tratta, secondo le indicazioni fornite dalla stessa compagnia irlandese, dovrebbe essere riconfermata per le rotazioni invernali 2022-2023.



Per un collegamento perso, c'è però un ritorno importante. Riaperto per la summer l'Alghero-Memmingen: la rotta con la Germania - uno dei mercati scoperti sul Riviera del Corallo - sarà bisettimanale. Collegamenti tutti i mercoledì e la domenica dal 27 marzo al 26 ottobre.