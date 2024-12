Cor 10 marzo 2022 La Pace sulla spiaggia di Alghero Prosegueno le iniziative ad Alghero contro la guerra scoppiata in Ucraina. Nella giornata di mercoledì manifestazioni contro la guerra in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo n. 2



Pace sulla spiaggia (nella foto). Nella scuola Maria Immacolata invece hanno sfilato in girotondo intonando canti per la pace, ancora musica, cartelloni e letture nella scuola di Via Tarragona e installazioni artistiche, tra cui una grande colomba della pace nella scuola media di Via Malta. ALGHERO - Prosegueno le iniziative ad Alghero contro la guerra scoppiata in Ucraina. Nella giornata di mercoledì è stata la volta delle scuole del Comprensivo 2 [ LEGGI ]. Dalla scuola della Pietraia gli studenti si sono recati al Lido per formare una grande bandiera arcobaleno e la parolasulla spiaggia (). Nella scuola Maria Immacolata invece hanno sfilato in girotondo intonando canti per la pace, ancora musica, cartelloni e letture nella scuola di Via Tarragona e installazioni artistiche, tra cui una grande colomba della pace nella scuola media di Via Malta.