S.A. 11 marzo 2022 Aou di Sassari si mobilita per l´Ucraina La Clinica di Ginecologia e Ostetricia e quella di Ortopedia attivano un ambulatorio per le visite. La Farmacia ospedaliera raccoglie farmaci e dispositivi medici da inviare alla struttura sanitaria regionale per le grandi emergenze



SASSARI – L’Aou di Sassari apre le porte ai profughi dell’Ucraina. Dopo l’hub vaccinale di viale San Pietro, che sarà a disposizione per le vaccinazioni contro il Covid, le strutture aziendali si mobilitano per l’assistenza agli esuli che in questi giorni stanno arrivando nel Sassarese. Un ambulatorio per le visite gratuite di ginecologia e ostetricia è stato attivato dalla Clinica diretta dal professor Giampiero Capobianco che, con gli operatori della sua struttura, ha raccolto l’invito della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) di offrire un supporto alle donne provenienti dall’Ucraina.



In accordo con la direzione strategica dell’Aou, la Ginecologia e Ostetricia offrirà prestazioni ambulatoriali gratuite, senza necessità di ticket o di passaggi tramite Cup e in caso di ricoveri ordinari di considerarli prioritari. Il personale sanitario della struttura del Materno infantile ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e ha dato piena disponibilità per istituire un ambulatorio dedicato alle donne esuli dall’Ucraina. L’ambulatorio sarà aperto tutti i martedì mattina dalle 9 alle 14.



Le donne potranno prenotare un appuntamento telefonando al numero 079 228261, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per eventuali visite urgenti, le donne saranno subito indirizzate al pronto soccorso Ostetrico-Ginecologico, al quarto piano del Materno infantile, aperto 24 ore su 24. Si segnala, inoltre, che l'unità operativa complessa di Clinica ortopedica ha aderito all'invito della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) di garantire assistenza sanitaria ai profughi dell'Ucraina che già sono arrivati nel Sassarese. La struttura della Stecca bianca garantirà assistenza ai rifugiati affetti da gravi patologie osteoarticolari e che necessitano di trattamenti indifferibili. Anche la Clinica ortopedica offrirà un servizio ambulatoriale.



Sarà possibile prenotare la visita chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 al numero 079 228217. I rifugiati saranno considerati esenti ticket per la prestazione ambulatoriale. La Clinica ortopedica si impegna anche a prendere in carico i casi che richiedano un trattamento chirurgico. L’Aou di Sassari, infine, attraverso la Farmacia ospedaliera ha messo a disposizione della struttura organizzativa regionale per le grandi emergenze farmaci e dispositivi medici che saranno donati per le esigenze assistenziali.