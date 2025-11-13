Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile
Cor 9:55
Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile
Altolà di Raimondo Cacciotto alla sua maggioranza nel tentativo di non far esplodere la situazione interna alla coalizione all'indomani dell’annessione di Moro al grande gruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde). Le sue parole
Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile

ALGHERO - «Voglio dire solo una cosa: il Sindaco non è ricattabile. Se qualcuno pensa di personalizzare situazioni politiche, per logiche che non comprendo, con me non trova sponda e penso di averlo già dimostrato nel corso di questa consiliatura e, più in generale, nella mia esperienza politica». Irrompe il sindaco di Alghero nel delicato scacchiere di coalizione e bacchetta duramente i suoi consiglieri, ad iniziare proprio da Christian Mulas (senza mai nominarlo).

«Sono concentrato a lavorare per il bene della comunità con la determinazione e l'entusiasmo, la lealtà e l'onestà che mi caratterizzano quotidianamente, prerogative che devono caratterizzare chiunque si riconosca nei confini della mia maggioranza. Chiunque si trovi in una posizione di ambiguità, rispetto agli obbiettivi comuni - incalza Raimondo Cacciotto - lo chiarisca alla luce del sole, senza infingimenti e senza cercare pretesti in altri per giustificare proprie personali posizioni e decisioni».

«Più in generale, riuscire a ricentrare il ruolo, costituzionalmente riconosciuto, dei partiti nel dibattito pubblico, così come consolidare il ruolo di esperienze civiche strutturate, è quanto di più utile si possa fare per coinvolgere i cittadini e limitare il rischio che i consiglieri comunali una volta eletti svolgano un ruolo autoreferenziale» chiude Cacciotto, che lancia un segnale indiretto anche ai dirigenti di Città Viva, che proprio ieri chiedevano un chiarimento urgente al primo cittadino.

Nella foto: Christian Mulas e Raimondo Cacciotto
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7:43
Si rompe il patto per Selva: è sfiducia
Christian Mulas parla di metamorfosi della maggioranza di Alghero: «la posizione dell’assessore Selva inizialmente designato come figura tecnica e di sintesi non è più coerente con l’impianto politico che ne aveva giustificato la nomina»
8:45
Raniero Selva si sfila: rimango a disposizione
Problema di equilibri in maggioranza ad Alghero: il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde) fa la voce grossa. Intanto scoppia il caso Selva che chiarisce: non ho aderito a nessun tesseramento
13/11/2025
«Subito un chiarimento urgente in coalizione»
«Moro usa la lista come un taxi e Cacciotto si smentisce». Il coordinamento cittadino della lista Città Viva non le manda a dire a Giampietro Moro dopo l´adesione a Europa Verde e stigmatizza anche l'atteggiamento del Primo cittadino a cui chiedono un confronto urgente con liste e partiti di maggioranza
13/11Anche Giampietro Moro sceglie Antonio Piu
10/11«Luminarie e capodanno, polemiche senza senso»
3/11«Sventolare la bandiera di Tito un oltraggio»
1/11«C’è un vento nuovo nella Lega Sardegna»
24/10Alghero, Città della Pace o della pace dei sensi
22/10Flop metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero
18/10Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu
16/10Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
15/10Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
15/10Decidiamo noi per la nostra terra
« indietro archivio politica »
16 novembre
Si rompe il patto per Selva: è sfiducia
16 novembre
Raniero Selva si sfila: rimango a disposizione
14 novembre
«Situazione esplosiva al Pronto Soccorso di Alghero»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)