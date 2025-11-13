Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile

ALGHERO - «Voglio dire solo una cosa: il Sindaco non è ricattabile. Se qualcuno pensa di personalizzare situazioni politiche, per logiche che non comprendo, con me non trova sponda e penso di averlo già dimostrato nel corso di questa consiliatura e, più in generale, nella mia esperienza politica». Irrompe il sindaco di Alghero nel delicato scacchiere di coalizione e bacchetta duramente i suoi consiglieri, ad iniziare proprio da Christian Mulas (senza mai nominarlo).
«Sono concentrato a lavorare per il bene della comunità con la determinazione e l'entusiasmo, la lealtà e l'onestà che mi caratterizzano quotidianamente, prerogative che devono caratterizzare chiunque si riconosca nei confini della mia maggioranza. Chiunque si trovi in una posizione di ambiguità, rispetto agli obbiettivi comuni - incalza Raimondo Cacciotto - lo chiarisca alla luce del sole, senza infingimenti e senza cercare pretesti in altri per giustificare proprie personali posizioni e decisioni».
«Più in generale, riuscire a ricentrare il ruolo, costituzionalmente riconosciuto, dei partiti nel dibattito pubblico, così come consolidare il ruolo di esperienze civiche strutturate, è quanto di più utile si possa fare per coinvolgere i cittadini e limitare il rischio che i consiglieri comunali una volta eletti svolgano un ruolo autoreferenziale» chiude Cacciotto, che lancia un segnale indiretto anche ai dirigenti di Città Viva
, che proprio ieri chiedevano un chiarimento urgente al primo cittadino.
Nella foto: Christian Mulas e Raimondo Cacciotto