Cor 9:55 Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile Si rompe il patto per Selva: è sfiducia

per Selva: è sfiducia Raniero Selva si sfila: sono a disposizione

Giampietro Moro abbraccia Europa Verde

Città Viva chiede un chiarimento urgente Altolà di Raimondo Cacciotto alla sua maggioranza nel tentativo di non far esplodere la situazione interna alla coalizione all'indomani dell’annessione di Moro al grande gruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde). Le sue parole







Nella foto: Christian Mulas e Raimondo Cacciotto ALGHERO - «Voglio dire solo una cosa: il Sindaco non è ricattabile. Se qualcuno pensa di personalizzare situazioni politiche, per logiche che non comprendo, con me non trova sponda e penso di averlo già dimostrato nel corso di questa consiliatura e, più in generale, nella mia esperienza politica». Irrompe il sindaco di Alghero nel delicato scacchiere di coalizione e bacchetta duramente i suoi consiglieri, ad iniziare proprio da Christian Mulas (senza mai nominarlo).«Sono concentrato a lavorare per il bene della comunità con la determinazione e l'entusiasmo, la lealtà e l'onestà che mi caratterizzano quotidianamente, prerogative che devono caratterizzare chiunque si riconosca nei confini della mia maggioranza. Chiunque si trovi in una posizione di ambiguità, rispetto agli obbiettivi comuni - incalza Raimondo Cacciotto - lo chiarisca alla luce del sole, senza infingimenti e senza cercare pretesti in altri per giustificare proprie personali posizioni e decisioni».«Più in generale, riuscire a ricentrare il ruolo, costituzionalmente riconosciuto, dei partiti nel dibattito pubblico, così come consolidare il ruolo di esperienze civiche strutturate, è quanto di più utile si possa fare per coinvolgere i cittadini e limitare il rischio che i consiglieri comunali una volta eletti svolgano un ruolo autoreferenziale» chiude Cacciotto, che lancia un segnale indiretto anche ai dirigenti di Città Viva , che proprio ieri chiedevano un chiarimento urgente al primo cittadino.Nella foto: Christian Mulas e Raimondo Cacciotto