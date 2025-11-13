Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Raniero Selva si sfila: rimango a disposizione
Cor 8:45
Raniero Selva si sfila: rimango a disposizione
Problema di equilibri in maggioranza ad Alghero: il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde) fa la voce grossa. Intanto scoppia il caso Selva che chiarisce: non ho aderito a nessun tesseramento
Raniero Selva si <i>sfila</i>: rimango a disposizione

ALGHERO - Pesi e contrappesi. Misure e contromisure. La giunta Cacciotto finisce inevitabilmente sotto i riflettori quando ancora manca un inverno al fatidico "giro di boa". Al netto delle valutazioni sull'operato dell'esecutivo e possibili rimpasti, il problema diventa oggi di rappresentanza. E' chiaro, infatti, che l'adesione di Giampietro Moro ad Europa Verde di Antonio Piu, l'assessore regionale ai Lavori pubblici sassarese, sempre più influente e dirompente nel Centro-sinistra sardo e algherese, cambia lo scenario di coalizione, prefigurando un gruppo più a Sinistra dal peso rilevante, che porta in dote al netto degli incarichi nelle partecipate, ben quattro consiglieri comunali (Arcasedda, Occhioni, Portas, Moro) oltre al primo cittadino Raimondo Cacciotto e tre assessori (Piras, Corbia e Selva).

Raniero Selva però si sfila dal progetto di Antonio Piu, almeno ufficialmente. Così l'assessore all'Ambiente algherese espressione della prima ora del tandem Città Viva (Moro) - Orizzonte Comune (Mulas), sollecitato chiarisce la sua posizione e sgombra il campo: «non ho aderito a nessun tesseramento e mi identifico nel percorso dei due consiglieri». «Rimango come sempre a disposizione, continuando l’attività amministrativa in accordo con le linee programmatiche sottoscritte al momento delle elezioni insieme alla maggioranza e al Sindaco Raimondo Cacciotto» formalizza Raniero Selva, che sfiduciato pubblicamente da Mulas dovrà comunque trovare copertura proprio da Antonio Piu e Raimondo Cacciotto [LEGGI].

Nella foto: Raniero Selva e Raimondo Cacciotto
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7:43
Si rompe il patto per Selva: è sfiducia
Christian Mulas parla di metamorfosi della maggioranza di Alghero: «la posizione dell’assessore Selva inizialmente designato come figura tecnica e di sintesi non è più coerente con l’impianto politico che ne aveva giustificato la nomina»
9:55
Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile
Altolà di Raimondo Cacciotto alla sua maggioranza nel tentativo di non far esplodere la situazione interna alla coalizione all'indomani dell’annessione di Moro al grande gruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde). Le sue parole
13/11/2025
«Subito un chiarimento urgente in coalizione»
«Moro usa la lista come un taxi e Cacciotto si smentisce». Il coordinamento cittadino della lista Città Viva non le manda a dire a Giampietro Moro dopo l´adesione a Europa Verde e stigmatizza anche l'atteggiamento del Primo cittadino a cui chiedono un confronto urgente con liste e partiti di maggioranza
13/11Anche Giampietro Moro sceglie Antonio Piu
10/11«Luminarie e capodanno, polemiche senza senso»
3/11«Sventolare la bandiera di Tito un oltraggio»
1/11«C’è un vento nuovo nella Lega Sardegna»
24/10Alghero, Città della Pace o della pace dei sensi
22/10Flop metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero
18/10Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu
16/10Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
15/10Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
15/10Decidiamo noi per la nostra terra
« indietro archivio politica »
16 novembre
Si rompe il patto per Selva: è sfiducia
16 novembre
Il sindaco avverte tutti: Non sono ricattabile
14 novembre
«Situazione esplosiva al Pronto Soccorso di Alghero»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)