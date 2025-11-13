Alguer.it
Politica › Si rompe il patto per Selva: è sfiducia
Cor 7:43
Si rompe il patto per Selva: è sfiducia
Christian Mulas parla di metamorfosi della maggioranza di Alghero: «la posizione dell’assessore Selva inizialmente designato come figura tecnica e di sintesi non è più coerente con l’impianto politico che ne aveva giustificato la nomina»
Si rompe il <i>patto</i> per Selva: è sfiducia

ALGHERO - «La metamorfosi della maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto impone una riflessione seria e trasparente sulle cause dell’attuale situazione. È doveroso ribadirlo: non si tratta di una vicenda personale, ma esclusivamente politica. All’inizio della consiliatura, in un contesto delicato e con una Giunta in difficoltà nel trovare un equilibrio, la nomina dell’assessore tecnico Raniero Selva fu possibile grazie a un’intesa civica tra il sottoscritto e la lista Città Viva, rappresentata dal consigliere Giampietro Moro. Fu una scelta di responsabilità, nata per garantire stabilità e per sbloccare finalmente l’Assessorato all’Ambiente con delega alla nettezza urbana, allora paralizzato dall’assenza di un accordo politico sulla nomina». Precipitano i rapporti di coalizione ad Alghero, all'indomani della scelta di Giampietro Moro di aderire formalmente ad Europa Verde con Antonio Piu [LEGGI].

«Oggi, però, lo scenario è radicalmente cambiato - evidenzia Christian Mulas -. La coalizione che sostiene il Sindaco Cacciotto non è più quella uscita dalle urne: si è consolidata una nuova maggioranza, fortemente sbilanciata verso le componenti della sinistra cittadina, alterando profondamente quell’equilibrio civico e plurale che aveva permesso la nascita della Giunta. Un cambiamento che solleva serie preoccupazioni sulla reale capacità dell’amministrazione di affrontare i problemi degli algheresi. In questo nuovo contesto, è apparso evidente come la posizione dell’assessore Selva inizialmente designato come figura tecnica e di sintesi non sia più chiara né coerente con l’impianto politico che ne aveva giustificato la nomina. L’ambiguità della sua collocazione e l’assenza di una linea definita rispetto ai recenti assetti hanno reso inevitabile la chiusura del rapporto fiduciario».

«Non si può chiedere responsabilità agli altri quando manca chiarezza nella propria posizione.
La disponibilità offerta a inizio consiliatura, orientata esclusivamente a garantire un contributo tecnico al buon governo, deve oggi considerarsi superata. I profondi mutamenti politici intervenuti impongono coerenza e una revisione delle scelte compiute. La mia decisione non nasce da risentimenti personali, ma è la conseguenza oggettiva di uno scenario politico che ha perso la sua fisionomia originaria e che richiede, ora più che mai, scelte nette, trasparenti e coerenti. Da questo momento il mio impegno sarà rivolto a valutare con la massima serietà l’azione dell’amministrazione, verificando se risponde realmente ai bisogni degli algheresi o alle logiche di una nuova maggioranza più attenta alle proprie dinamiche interne che ai problemi della città. Fra gli algheresi e le manovre di palazzo, scelgo gli algheresi. E continuerò a farlo con determinazione e coerenza» chiude la nota a firma del consigliere comunale Christian Mulas.

Nella foto: Christian Mulas con Raniero Selva, assessore all'Ambiente ad Alghero
