Sanità: Speranza con gli assessori regionali

CAGLIARI - Più risorse per il piano di sviluppo della sanità territoriale e un nuovo accordo per la medicina di base, con una revisione della contrattazione collettiva nazionale, soprattutto in vista della realizzazione degli ospedali di comunità. Ma anche nuove regole che agevolino le Regioni nel reclutamento del personale sanitario e del comparto. Questi, in sintesi, i temi al centro dell’incontro di mercoledì tra il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e gli assessori regionali della Sanità. Sul tavolo del Ministro le richieste delle Regioni in un documento di venticinque pagine. Nel corso del vertice la Regione Sardegna ha posto particolare attenzione alle proposte del DM 71, l’atto normativo che andrà a definire il futuro della sanità territoriale, ovvero il nuovo assetto dei servizi di cura e assistenza non ospedalieri, un piano strettamente coordinato con gli investimento del PNRR.