video S.A. 26 marzo 2022 La Pineta muore senza una gestione Quotidiano di Alghero sul degrado del "polmone verde" di Alghero e ne spiega le cause principali proponendo le "terapie" più opportune. Diventa urgente un vero piano di gestione: Le sue parole Lavori misteriosi, video-denuncia a Capo Caccia E´ chiaro e forte l´appello del professor Emmanuele Farris al microfono delsul degrado del "polmone verde" di Alghero e ne spiega le cause principali proponendo le "terapie" più opportune. Diventa urgente un vero piano di gestione: Le sue parole



Quotidiano di Alghero sul degrado del "polmone verde" di Alghero e ne spiega le cause principali proponendo le "terapie" più opportune.



Il presidente della sezione sarda della Società Botanica Italiana non parla di numero chiuso bensì di aree da delimitare e dove non consentire l'accesso, in particolare nelle dune in spiaggia o le zone verdi tra l'arenile e l'ingresso della Pineta. Già questo intervento molto semplice aiuterebbe a preservare le specie botaniche più rare e storiche, dalle orchidee ai ginepri, di fronte alla proliferazione di piante più comuni e recenti «che banalizzano la qualità della vegetazione presente».



Prima di ogni altro provvedimento, tuttavia, è il piano di gestione del luogo a dover cambiare, definire un modello di governance e quindi fruizione dell'area verde: è il monito dell'esperto che insiste sulla convocazione di un tavolo permanente su cui far sedere i tecnici, gli enti pubblici, le imprese. Insieme ad un cambio culturale e un processo di sensibilizzazione che coinvolga le scuole, le associazioni e le attività turistiche. «Siamo tutti coinvolti, è il nostro patrimonio e oguno può fare la propria parte» conclude Farris. ALGHERO - «Nulla è ancora perduto ma bisogna agire presto per salvare la Pineta di Maria Pia». E' chiaro e forte l'appello del professor Emmanuele Farris al microfono delsul degrado del "polmone verde" di Alghero e ne spiega le cause principali proponendo le "terapie" più opportune.Il presidente della sezione sarda della Società Botanica Italiana non parla di numero chiuso bensì di aree da delimitare e dove non consentire l'accesso, in particolare nelle dune in spiaggia o le zone verdi tra l'arenile e l'ingresso della Pineta. Già questo intervento molto semplice aiuterebbe a preservare le specie botaniche più rare e storiche, dalle orchidee ai ginepri, di fronte alla proliferazione di piante più comuni e recenti «che banalizzano la qualità della vegetazione presente».Prima di ogni altro provvedimento, tuttavia, è il piano di gestione del luogo a dover cambiare, definire un modello di governance e quindi fruizione dell'area verde: è il monito dell'esperto che insiste sulla convocazione di un tavolo permanente su cui far sedere i tecnici, gli enti pubblici, le imprese. Insieme ad un cambio culturale e un processo di sensibilizzazione che coinvolga le scuole, le associazioni e le attività turistiche. «Siamo tutti coinvolti, è il nostro patrimonio e oguno può fare la propria parte» conclude Farris. Guarda e condividi il video su Alguer.tv