S.A. 26 marzo 2022 Serie A: Amatori attende Biella a Maria Pia I giallorossi, reduci dalla sconfitta domenica scorsa con la capolista a Torino hanno voglia di rivalsa. L´appuntamento è alle 14.30 nel campo sportivo di Maria Pia di Alghero



ALGHERO - Domenica 27 Marzo, la compagine algherese ospiterà Biella Rugby, per la V giornata di ritorno nel campionato rugbistico maschile di serie A. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso novembre con un punteggio finale di 36-8. I giallorossi, reduci dalla sconfitta domenica scorsa con la capolista a Torino hanno voglia di rivalsa.



Dopo aver lavorato intensamente durante la settimana, sono pronti a mettercela tutta non solo per risalire la classifica, ma per offrire un buon gioco che ripaghi tutti i tifosi e sostenitori per l'affetto costante e incessante ricevuto. Biella attualmente è saldamente al secondo posto, mentre Amatori Rugby Alghero al sesto. L'appuntamento è alle 14:30 nel campo sportivo di Maria Pia oppure in diretta sul canale facebook dell'Amatori Rugby Alghero.