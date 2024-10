S.A. 4 aprile 2022 Raccolta Plasticfree ai Bastioni L´iniziativa coinvolgerà gli affacci al mare del centro storico. Il ritrovo è sabato 9 aprile alla Torre San Giacomo a partire dalle ore 10



ALGHERO - Si terrà sabato 9 aprile la nuova raccolta di rifiuti promossa dall'associazione Plasticfree. L'iniziativa coinvolgerà gli affacci al mare del centro storico. Il ritrovo è alla Torre San Giacomo a partire dalle ore 10. E necessaria l'iscrizione (Francesco 3280853006). Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e uccide. Nati come realtà digitale, nei primi anni sono stati raggiunti oltre 150 milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutt’Italia, è diventata la più importante e concreta associazione in questa tematica.